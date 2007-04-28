به گزارش خبرگزاری مهر، معاون علمی رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان روز گذشته از برگزاری کرسی های نظریه پردازی و نوآوری در زمینه علوم انسانی استقبال کرد و گفت : ما در قالب بنیاد ملی نخبگان از هم اکنون آماده حمایت از نظریه پردازی و نوآوری و انجام هر گونه کمک در این راستا هستیم.
واعظ زاده اضافه کرد: در معاونت هم البته ما باید کل کشور را به لحاظ علمی ساماندهی کنیم، اما در عین حال در طول دستگاهها هستیم و قرار نیست در کنار هیچ وزارتخانه ای قرار بگیریم. اصلا قرار بر این نداریم که تمامی کارها را خودمان بر عهده بگیریم و وقتی کارها را در زمینه تولید علم به خود دانشگاهها و نهادهای مربوط بسپاریم، خیالمان بسیار راحت تر خواهد بود.
معاون علمی رئیس جمهور :
بنیاد ملی نخبگان آمادگی حمایت از نخبگان را دارد / معاونت علمی رئیس جمهور موازی هیچ وزارتخانه ای نیست
در سطح معاونت علمی هنوز در مرحله آماده سازی مقدمات کار هستیم اما در بنیاد کارها جلونر است و اساسنامه و بودجه و ... کاملا مهیا است و ما از هم اکنون می توانیم حمایتها را انجام دهیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون علمی رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان روز گذشته از برگزاری کرسی های نظریه پردازی و نوآوری در زمینه علوم انسانی استقبال کرد و گفت : ما در قالب بنیاد ملی نخبگان از هم اکنون آماده حمایت از نظریه پردازی و نوآوری و انجام هر گونه کمک در این راستا هستیم.
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