بنیاد ملی نخبگان آمادگی حمایت از نخبگان را دارد / معاونت علمی رئیس جمهور موازی هیچ وزارتخانه ای نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون علمی رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان روز گذشته از برگزاری کرسی های نظریه پردازی و نوآوری در زمینه علوم انسانی استقبال کرد و گفت : ما در قالب بنیاد ملی نخبگان از هم اکنون آماده حمایت از نظریه پردازی و نوآوری و انجام هر گونه کمک در این راستا هستیم.



واعظ زاده اضافه کرد: در معاونت هم البته ما باید کل کشور را به لحاظ علمی ساماندهی کنیم، اما در عین حال در طول دستگاهها هستیم و قرار نیست در کنار هیچ وزارتخانه ای قرار بگیریم. اصلا قرار بر این نداریم که تمامی کارها را خودمان بر عهده بگیریم و وقتی کارها را در زمینه تولید علم به خود دانشگاهها و نهادهای مربوط بسپاریم، خیالمان بسیار راحت تر خواهد بود.