مارلون براندو به نیویورک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه گذشته یک فیلم مستند درباره مارلون براندو برای نخستین بار در جشنواره فیلم ترایبکا در نیویورک به نمایش درآمد. دراین فیلم دو ساعت و چهل دقیقه ای که "براندو" نام دارد و ساخته لزلی گریف است، صحنه هایی از معروفترین فیلم های این اسطوره بازیگری به نمایش درمی آید.

مستند "براندو" فراز و نشیب دوران کاری براندو را مورد بررسی قرار می دهد؛ از زمان نقش آفرینی در فیلم "مردان" در 1950 تا "در بارانداز" در 1954، بیش از یک دهه حضور ناموفق در سینما، و احیا موقعیت کاری او با فیلم های "پدرخوانده" و "آخرین تانگو در پاریس" در 1972 و بعد "اینک آخرالزمان" در 1979. فعالیت های سیاسی براندو یکی دیگر از مضامین مستند "براندو" است.در این فیلم مستند حدود 50 شخصیت معروف، همین طور دوستان دوران کودکی براندو درباره او صحبت کرده اند و حرف هایشان نشان می دهد که خیلی از آنها هنوز مجذوب بازیگری هستند که 60 سال پیش با حضور در برادوی و بازی در نقش استنلی کوالسکی در نمایش "اتوبوسی به نام هوس" همه را به حیرت انداخت.مارتین اسکورسیزی و ال پاچینو عملا می گویند همچنان شیفته تصویری هستند که براندو از شخصیت کوالسکی ترسیم کرد. در صحنه ای دیگر ایلای والاش، بازیگر قدیمی با اشاره به نقش آفرینی براندو در نمایش Truckline Café در برادوی می گوید: "ما در برابر او دست خالی و بسیار زخم خورده بودیم."رویترز گزارش داد یک خودرو فراری مدل 1963 متعلق به استیو مک کوئین اوت آینده در حراجی کریستی به حراج گذاشته می شود. کارشناسان پیش بینی کرده اند این خودرو بین 800 هزار تا یک میلیون دلار به فروش برسد. این فراری 250 GT روکش چرمی دارد و قهوه ای متالیک است. بازیگر فیلم های "فرار بزرگ" و "پاپیون" کلکسیون خودور داشت. او این خودرو فراری را در همان سال 1963 خرید و 10 سال را آن را داشت. مک کوئین در عین حال علاقه زیادی به مسابقات اتوموبیلرانی داشت و بیشتر وقت ها در فیلم های خودش در صحنه های تعقیب و گریز با خودور ظاهر می شد. او در 1980 درگذشت.در کنار پارک های تفریحی با مضمون هالیوود، یک پارک تفریحی با موضوع بالیوود نیز در بمبئی تاسیس می شود. هزینه اولیه احداث این پارک که کمپانی پرسپت هولدینگز آن را راه اندازی می کند، حدود 100 میلیون دلار برآورد شده است. این پارک که سال آینده افتتلح خواهد شد، جز موزه، دکور، لوکیشن و تجربه های شبیه سازی شده، یک تلار مشاهیر نیز دارد. در بالیوود سالانه بیش از 800 فیلم تولید می شود. سال گذشته درآمد سینمای هند حدود 75/1 میلیارد دلار بود و کارشناسان پیش بینی کرده اند تا سال 2010 این مبلغ به 4/3 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.به گزارش اسوشیتدپرس، پل مک کارتنی با 4/1 میلیارد دلار دارایی در جایگاه سوم فهرست سالانه ساندی تایمز از ثروتمندترین چهره های دنیای موسیقی در بریتانیا قرار دارد. درآمد عضو سابق گروه بیتلز نسبت به سال گذشته 200 میلیون دلار کمتر شده که بیشتر به خاطر هزینه جدایی قریب الوقوع او از همسرش هیتر میلز است. کلایو کالدر، رئیس سابق زامبا رکوردز، با 6/2 میلیارد دلار در صدر این فهرست قرار دارد. اندرو لوید وبر آهنگساز با 5/1 میلیارد دلار نفر دوم است. مدونا، گای ریچی، التن جان، میک جگر، تام جونز و کیث ریچادرز، گیتاریست گروه رولینگ استونز، دیگر افراد این فهرست هستند.ورایتی با استناد به گزارش سالانه کمیسیون فیلم فرانسه نوشت سال 2006 میزان تولیدات سینمایی ساخته شده در این کشور هفت درصد بیشتر شد. با وجود افزایش ارزش یورو در برابر پن و پوند، سال گذشته فیلم های‌ بریتانیایی و ژاپنی بیشتری در فرانسه تولید شدند و به ترتیب 12 درصد و 24 درصد تولیدات خارجی را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر سهم فیلم های آمریکایی 19 درصد بود که در مقایسه با 25 درصد سال 2005 کاهش داشت.فرانک لانجلا برای بازی در نقش ریچارد نیکسن در حال مذاکره است. این فیلم با اقتباس از نمایش "فراست ـ نیکسن" نوشته پیتر مورگان ساخته می شود. پیش از این قرار بود وارن بیتی این نقش را بازی کند. فیلمبرداری این پروژه از اوت امسال آغاز می شود و ران هاوارد آن را کارگردانی می کند. احتمالا نقش دیوید فراست را نیز مایکل شین بازی می کند.