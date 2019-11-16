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۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۲۳:۲۸

معاون سازمان صمت گیلان خبر داد

۲ هزار فرصت شغلی با بهره برداری از ۲۰۹ طرح در حال اجرا در گیلان

۲ هزار فرصت شغلی با بهره برداری از ۲۰۹ طرح در حال اجرا در گیلان

رودسر- معاون توسعه منابع سازمان صمت گیلان با اشاره به ۲۰۹ طرح در حال اجرا در این استان با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، گفت: با بهره برداری از این تعداد طرح ۲ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران پی عصر شنبه در همایش تجلیل از بازاریان و تولیدکنندگان رودسر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه در حال حاضر در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بسر می‌بریم، اظهار کرد: تلاش می شود تا واحدهای تولیدی با کمترین مشکل مواجه شوند.

وی با بیان اینکه ۲۰۹ طرح تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در استان گیلان در دست اجرا است که در صورت تأمین اعتبار تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهند رسید، افزود: با بهره برداری از این پروژه‌ها ۲ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

معاون توسعه مدیریت منابع سازمان صمت گیلان با اشاره به اینکه از این تعداد طرح ۱۲۴ طرح مربوط به این سازمان است، گفت: در سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی رودسر اختصاص یافته است.
فعالیت ۷ هزار واحد صنفی در رودسر

رئیس اداره صمت رودسر با اشاره به اینکه هفت هزار واحد صنفی و ۱۷ اتحادیه در این شهرستان فعالیت می کنند، اظهار کرد: در دو سال گذشته حدود ۴۰۰ واحد صنفی در این شهرستان تعطیل شده است.

جلال حسین زاده با بیان اینکه عمده مشکلات ۸۴ واحد صنفی دریافت تسهیلات است، افزود: تلاش می شود تا حد امکان مشکلات این واحدهای صنفی مرتفع شود.

وی در ادامه با اشاره به فعال بودن پنج معدن شن و ماسه در رودسر، ادامه داد: دو معدن کوهی و سه معدن رودخانه‌ای است که نبود مواد اولیه از مشکلات معدن‌های رودخانه است.

کد مطلب 4774014

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