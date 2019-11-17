رضوان حکیم زاده در حاشیه همایش ملی هویت کودکان ایرانی در دوره پیش دبستانی که در قزوین در حال برگزاری است در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت هویت در سنین کودکی اظهارداشت: هویت همانطوری که در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده موضوع بسیار مهمی است و کمک می کند تا کودکان بتوانند با مشخصه ها و شناسه های وابسته به این آب و خاک و این دین رشد کرده و پرورش پیدا کنند.

وی اضافه کرد: از این جهت یکی از مهمترین برنامه های ما در دوره پیش دبستانی برای کودکان ایرانی و اسلامی موضوع هویت است.

حکیم زاده تصریح کرد: بر این باور هستیم اگر بتوانیم روی مسئله هویت بخشی کار کنیم ریشه های این بچه ها را در این آب و خاک محکم کرده و فرصتی فراهم کنیم تا اگر در معرض آسیب تهاجم فرهنگی قرار گرفتند با اعتقادی که به هویت ایرانی و اسلامی پیدا کرده اند مقاومت کرده و حاضر می شوند حتی جان خود را هم فدا کنند.

فضای مجازی، مهمترین تهدید هویت کودکان است



معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و ابتدایی یادآورشد: امروز که در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات زندگی می کنیم شاید یکی از بزرگترین تهدیدات هویت کودکان، فضای مجازی باشد که به عنوان رقبای جدی خانه و مدرسه می تواند هویت بچه ها را دچار چالش جدی کند.

وی افزود: فضای مجازی متاسفانه پیام های مختلفی را در معرض کودکان قرار می دهد و در ساخت یک هویت غیر متعارف و متفاوت و دور از انتظار موثر است لذا هر چقدر بتوانیم روی آگاهی خانواده ها برای ایفای نقش خود در روی فرزندان کار کنیم و برنامه های تربیتی در دوره یپش دبستانی با جهت گیری در مسیرهویت بخشی به کودکان باشد می توانیم بر چالش ها غلبه کنیم و موفقیت بیشتری بدست آوریم.

حکیم زاده در خصوص میزبانی قزوین و ارزیابی خود از برگزاری همایش هویت ملی کودکان ایراتنی در قزوین هم گفت: همکاران ما در استان قزوین زحمت زیادی کشیدند و سطح همایش خیلی خوب بود و برنامه ها از نظر علمی و تجربی عالی بود.

وی یادآورشد: در همایش برنامه های مختلفی شامل بازی، هنر، نقاشی، قصه و نمایش خلاقانه ارائه شد و تقریبا به همه جنبه ها توجه شده بود در عین حال فرصت خوبی ایجاد شد تا رنگین کمان هویتی ایران اسلامی که متشکل از فرهنگ گوناگون است دیده شود.

