محورهای دومین جشنواره بین المللی رسانه ای میراث فرهنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر دومین جشنواره بین ‌المللی رسانه ‌ای میراث فرهنگی درباره محورهای موضوعی بخش سراسری افزود: نقش مدیریت راهبردی در حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، جلوه‌های متعدد میراث فرهنگی شامل میراث معنوی، میراث مکتوب، میراث طبیعی، هنرهای سنتی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، هنر، ادبیات و میراث فرهنگی، راهکارهای شناسایی، معرفی، حفظ، احیاء و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، ثبت آثار فرهنگی و تاریخی اقتصاد، توسعه پایدار و میراث فرهنگی، کاربری‌های گردشگری آثار تاریخی، مشارکت اجتماعی و میراث فرهنگی از جمله محورهای موضوعی بخش سراسری جشنواره است.

محمدرضا مهراندیش افزود: علاقه ‌مندان به شرکت در جشنواره تا 15 اردیبهشت سال جاری فرصت دارند آثار منعکس ‌شده خود را در نشریات و خبرگزاری ‌های رسمی در قالب خبر، گزارش، گفتگو، مقاله، نقد، یادداشت، سرمقاله و عکس به دبیرخانه جشنواره واقع در خیابان آزادی، نبش بزرگراه یادگار امام(ره)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری، اداره کل روابط عمومی ارسال کنند.

به گفته دبیر دومین جشنواره بین ‌المللی رسانه ‌ای میراث فرهنگی، ارسال آثار در چند رشته برای شرکت‌ کننده محدودیتی ندارد و حداکثر تعداد آثار برای شرکت در هر رشته 3 اثر است.

وی با بیان اینکه محورهای موضوعی بخش سراسری شامل بخش عکس نیز است اظهارداشت: شرکت‌ کنندگان در بخش عکس لازم است علاوه بر ارسال نسخه انعکاس ‌یافته در رسانه، اصل عکس را در ابعاد حداقل 25×20 و حداکثر 40×30 ارسال کنند.