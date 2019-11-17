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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۹:۲۱

معاون وزیر بهداشت؛

۲۵ درصد دیابتی ها از بیماری خود خبر ندارند

۲۵ درصد دیابتی ها از بیماری خود خبر ندارند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: یک چهارم افراد دیابتی در کشور، از بیماری خود خبر ندارند.

علیرضا رئیسی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت بیماری های غیر واگیر در کشور اشاره کرد و افزود: بررسی ها و مطالعات ما نشان می دهد که ۱۰ الی ۱۲ درصد جمعیت بزرگسال کشور مبتلا به دیابت هستند.

وی با اشاره به این موضوع که حدود یک چهارم از افراد دیابتی از بیماری خود اطلاعی ندارند، گفت: حدود ۵۰ درصد بیماران دیابتی تحت درمان قرار دارند.

رئیسی با اشاره به عوارض دیابت، ادامه داد: بروز مشکلات قلبی عروقی، نارسایی کلیوی، اختلال اعصاب محیطی، زخم پای دیابتی و قطع عضو، عوارض چشمی و...، از مهم ترین عوارض بیماری دیابت است که هزینه های زیادی به خانواده های بیماران و نظام سلامت کشور تحمیل می کند.

معاون وزیر بهداشت، از اصلاح شیوه زندگی، رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی، به عنوان راهکار پیشگیری از دیابت نام برد.

کد مطلب 4774066
حبیب احسنی پور

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