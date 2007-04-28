طالبان یکی از گروگان های فرانسوی در افغانستان را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای در سایت اینترنتی خود اعلام کرد : این آزادی نتیجه سه هفته تلاش مداوم دولت این کشور بود و این تلاش ها تا آزادی بقیه اتباع فرانسوی در افغانستان ادامه خواهد داشت.

دولت فرانسه درخصوص آزادی این گروگان و نحوه مذاکرات مربوطه، گزارشی منتشر نکرده است.

"انتوان وییوم" رئیس سازمان بشردوستانه غیردولتی فرانسه که خانم "سلین" گروگان زن فرانسوی نیز عضو آن و در افغانستان فعالیت داشت، امروز پس از گفتگو با "فیلیپ دوست بلازی" وزیر امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران اعلام کرد : سلین بعد از24 روز اسارت آزاد و به شدت از نظر جسمی ضعیف شده است.

وییوم افزود : در زمان حاضر سلین در راه بازگشت به فرانسه است، وی ابراز امیدواری کرد که بقیه گروگان های فرانسوی نیز آزاد شوند.

طالبان آزادی دیگر اتباع فرانسوی را به خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان مشروط کرده و در این زمینه مهلت یک هفته ای به پاریس داده است. گروه طالبان تهدید کرده که در صورت عدم خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان، گروگان ها را خواهد کشت.