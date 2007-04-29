حجت‌الاسلام عبدالله گودرزی درباره تعداد آثار رادیو ایران در جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی نماز و نیایش به خبرنگار مهر گفت: "ما برنامه‌های مختلفی شامل برنامه‌های ظهرگاهی، اذان مغرب و ... به این جشنواره ارائه دادیم، اما برنامه سحرگاهی ایام ماه رمضان با عنوان "سجاده و تسبیح" در این جشنواره امتیاز لازم را کسب کرد و قرار است از مرتضی حافظی به عنوان گوینده برتر این جشنواره تقدیر شود."

مدیر ایران و اندیشه رادیو ایران در ادامه افزود: "با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری که چند سال پیش روی برنامه‌های سحر تاکید داشتند، گروه ایران و اندیشه رادیو ایران بر مبنای صحبت‌های ایشان عزم خود را جزم کرد تا برنامه‌های خوبی در این زمینه تولید کند. به همین دلیل تولید برنامه‌های پویا و جذاب در دستور کار سیاست‌های این گروه قرار گرفت. فکر می‌کنم دلیل انتخاب برنامه "سجاده و تسبیح" هم در جشنواره نماز و نیایش به جذابیت و نو بودن موضوع و ساختار این برنامه برمی‌گردد."

گودرزی با اشاره به برگزاری جشنواره نماز و نیایش افزود: "این جشنواره به ارتقاء کیفی آثار رادیو و تلویزیون کمک زیادی می‌کند. انگیزه برنامه‌سازان هم بیشتر می‌شود تا نسبت به گذشته کوشاتر باشند و به کیفیت کار خود بیفزایند و کارهای بهتری با این محور تولید کنند. البته این نوع جشنواره‌ها باید دبیرخانه دائمی داشته باشد. من معتقدم مباحث معارفی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا به ارتقاء کیفی این نوع آثار منجر شود."

مدیر ایران و اندیشه درباره برنامه‌های این گروه توضیح داد: "ما در این گروه سعی کردیم نیروهای متفکر و هم آوا را گرد هم آوریم تا با انسجام بیشتر برنامه بسازیم. چشم‌انداز گروه ایران و اندیشه را هم در مناسبت‌های مختلف ترسیم کردیم. به عنوان نمونه محورهای برنامه‌سازی خود را در ماه رمضان مشخص کردیم که چه هدفی را دنبال کنیم و به کجا برسیم. این چشم‌انداز در راستای افق‌ رسانه است. علاوه بر آن قصد داریم فرم برنامه‌های امسال را نیز متفاوت کنیم. سال گذشته بر مبنای شعار خودسازی برنامه‌های متفاوتی در گروه ایران و اندیشه تهیه کردیم. امسال هم در این زمینه برنامه‌هایی تهیه خواهیم کرد."