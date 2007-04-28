دیهیم اهواز و کشت و صنعت شوشتر میزبان هستند

به گزارش خبرنگارمهر، آئین قرعه کشی مسابقات پلی آف تیم های سقوط کننده لیگ دسته اول با حضور نمایندگان 4 تیم ظهر امروز در محل فدراسیون فوتبال انجام شد که طی آن تیم های کشت و صنعت شوشتر و دیهیم اهواز به عنوان تیم های میزبان مسابقه رفت انتخاب شدند.

برپایه این گزاش، دیدارهای مرحله رفت این مسابقات سه شنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد که در آن روز کشت و صنعت شوشتر در ورزشگاه تختی این شهر میزبان آتیه سازان کوثر و در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر شاهین این شهر میزبان شموشک نوشهر است.

همچنین طبق برنامه اعلام شده دور برگشت این مسابقات روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه به میزبانی تیم های آتیه سازان کوثر و شموشک نوشهر برگزار می شود.

تیم های پیروز در مسابقات رفت و برگشت پلی آف لیگ دسته اول جواز حضور در مسابقات فصل آینده دسته اول را بدست می آوردند و تیم های بازنده راهی رقابت های دسته دوم می شوند.