به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "جاودانگی" به سردبیری و تهیه‌کنندگی محمود مختاری و گویندگی مریم نشیبا به مدت 15 دقیقه از ساعت 23:45 از رادیو گفتگو پخش می‌شود. در برنامه روز دوشنبه زندگی، آثار و دیدگاههای علی اکبر صنعتی معرفی می‌شود.

در برنامه سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12 اردیبهشت ماه فردوسی و عطار نیشابوری معرفی و درباره ابعاد مختلف زندگی این مفاخر اطلاعاتی ارائه می شود. برنامه "جاودانگی" هر هفته دوشنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 45/23 به معرفی یکی از مفاخر مطرح کشور در عرصه های مختلف اختصاص دارد.



ـ برنامه زنده "گفتگوی روز دوشنبه" 10 اردیبهشت ماه ساعت 05/18 دقیقه به موضوع آزادی مطبوعات در ایران می‌پردازد. در این برنامه مسئولان مرتبط با مطبوعات و روزنامه‌نگارانی از طیف‌های مختلف حضور خواهند داشت. امیر دبیری مهر سردبیر و کارشناس مجری برنامه زنده گفتگوی روز دوشنبه است.

این برنامه به مناسبت روز جهانی مطبوعات (13 اردیبهشت جاری سوم ماه می میلادی) تهیه می‌شود تا وضعیت و مشکلات مطبوعات در کشور را نقد و بررسی کند.