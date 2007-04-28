اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این تمبر از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی منتشر شده و در آن ارزش های این تلاش و حرکت ملی و دستاوردهای آن در توسعه اقتصادی، صنعتی و فرهنگی به صورت نماد و نشانه بیان شده است.

- بداهه نوازی به شیوه استاد ابوالحسن صبا روز جمعه 21 اردیبهشت ماه ساعت 30/18 در فرهنگسرای هنر اجرا می شود. روابط عمومی فرهنگسرای هنر اعلام کرد اولین اجرای کنسرت فرهنگسرا در سال جدید با تک نوازی سه تار در دستگاههای سه گاه، همایون و آواز دشتی برگزار می شود. نوازنده کنسرت فرشاد توکلی مدرس دانشگاه سوره و عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی است.

- نمایشگاه آثار گرافیک و نقاشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین از امروز شنبه هشتم اردیبهشت ماه ساعت 16 به طور همزمان در نگارخانه فرهنگسرای دانشجو و فرهنگسرای خاوران افتتاح شد و تا 13 اردیبهشت ماه هر روز ساعت 9 تا 18 برقرار است. این مجموعه منتخبی از آثار این دانشجویان است.

- نمایشگاه پوستر خلیج فارس از پنجم تا پانزدهم اردیبهشت ماه در خانه فرهنگ مترو در معرض نمایش عموم قرار دارد. اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد در این نمایشگاه پوسترهایی که در راستای حمایت از خلیج فارس طراحی شده اند به نمایش درمی آیند.