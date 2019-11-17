گام نهادن در عرصه دانایی مهم ترین راهکار برای توسعه یافتگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر یکشنبه در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان در رشت با اشاره اینکه نمایشگاه یکی از نمادهای علم، ادب و هنر است، اظهار کرد: کتاب، علم و اندیشه مهم ترین رکن و محور فرهنگ و تمدن بشری و عامل توسعه یافتگی جوامع از گذشته تاکنون بوده است.

وی با بیان اینکه همه دانشمندان اعتقاد دارند فرهنگ یک فرآیند مستمر است، افزود: این فرهنگ باید همانند گذشته از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و سیر تکمیل را طی کند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه از مهم ترین اصول برای انتقال اندیشه ها کتاب است، گفت: با بررسی گذشته بشر به ویژه ایرانیان به این نتیجه می رسیم که توجه فراوانی به کتاب و مطالعه داشته اند.

وی با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران به لحاظ زیرساختی، چاپ و انتشار کتاب از جمله کشورهای خوب در منطقه است، گفت: گیلان نیز در این دوره ششمین سال متوالی است که این نمایشگاه را برپا می کند.

زارع با تاکید بر اینکه مدرسه، مراکز علمی و اماکن عمومی باید کتاب محور باشد، ادامه داد: برای ارتقای توسعه یافتگی کشور بهترین راه گام نهادن در عرصه دانایی محوری است باید نسل جوان را با محوریت کتاب، علم و اندیشه شکل داده و به جلو ببریم.

وی افزود: امیدواریم شاهد ارتقای شاخص مرتبط با کتاب از جمله سرانه مطالعه و بهره گیری از فضای جدید به ویژه مجازی و شبکه های اجتماعی باشیم.