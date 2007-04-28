موسیقی امروز بیشتر سرگرم کننده است / خوشبختانه موسیقی امروزه آکادمیک تدریس می شود

مصطفی گرگین زاده آهنگساز، ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگارمهر گفت : از نظر اجرایی، اغلب آثاری که با نام موسیقی پاپ امروزه تولید می شود از کیفیت بسیار نازلی برخوردار است ؛ درواقع به دلیل شرایط سختی که آهنگسازان جوان دارند در برخی موارد مجبور به پذیرش سفارش کار از سوی مراکز دولتی و یا بخش های خصوصی می شوند ودر نتیجه آلبوم هایی با کیفیت بسیار نازل به بازارارائه می کنند ولی در گذشته چنین نبود؛ بیشترهنرمندان برای امرار معاش کار نمی کردند بلکه اهداف آنها تعالی هنرموسیقی بود.

گرگین زاده در ادامه به بهبودی شرایط آموزشی اشاره کرد وگفت : موسیقی در گذشته به شکل سینه به سینه آموزش داده می شد اما خوشبختانه موسیقی امروزه به صورت علمی و آکادمیک تدریس می شود.

وی در پایان با ابراز خوشحالی ازایجاد شرایط مطلوب برای علاقه مندان هنر موسیقی گفت :توجه خانواده ها به علایق فرزندان خود برای یادگیری هنر موسیقی و همچنین فراهم کردن موقعیت مناسب برای آموزش این هنر در حوزه های مختلف یکی دیگر از امتیازهایی موسیقی امروز نسبت به گذشته است.