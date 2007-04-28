به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس اعلام کرد تاکنون تولید و صداگذاری پنج قسمت از انیمیشن "گل خورک و اسب پارچه‌ای" پایان یافته و هم اکنون آماده پخش است.

داستان این مجموعه از این قرار است: در یک روز تابستانی اسب پارچه‌ای در حادثه‌ای از خودرو حمل اسباب بازی به بیرون پرتاب و به محل زندگی گل خورک، خرچنگ و سنجاقک وارد می‌شود. گل خورک و دوستانش به اسب پارچه ای اطمینان ندارند و او را به دوستی قبول نمی‌کنند که در همین حین سروکله مرغ ماهیخوار بدجنس پیدا می‌شود و ...

مجموعه "گل خورک و اسب پارچه‌ای" برای آموزش یکسری رفتار در قالب پیام‌های غیرمستقیم به کودکان تولید شده است؛ رفتارهایی مثل مطالعه، حفظ محیط زیست، پشتکار و ... این مجموعه با تکنیک کات اوت رایانه ای و در قسمت های 10 دقیقه ای تولید شده و داود نماینده، شهاب حاجی زاده، امیر غفارزاده و اکبر ابراهیمی در تولید آن همکاری می کنند.