انصراف «الصفدی» از پذیرش پست نخست وزیری لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که محمد الصفدی وزیر سابق لبنانی از پذیرش پست نخست وزیر این کشور انصراف داده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام بعد از آن صورت گرفت که الصفدی با جبران باسیل وزیر خارجه دولت مستعفی لبنان نشستی برگزار کرد.

وی همچنین حمایت خود را از انتخاب سعد حریری برای تصدی پست نخست‌وزیری لبنان اعلام کرد.

گفتنی است که محمد الصفدی ۷۵ ساله سیاستمدار و بازرگان لبنانی است. وی دارای مدرک لیسانس مدیریت از دانشگاه آمریکایی بیروت است . در سال ۱۹۶۸ ، کار تجاری خود را در طرابلس آغاز کرد و سپس در سال ۱۹۶۹ به بیروت نقل مکان کرد. از آنجا در سال ۱۹۷۵ به عربستان سعودی رفت و تجارت خود را در تعدادی از کشورهای عربی و اروپا از طریق پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری از جمله ساخت و ساز ، مسکن ، حمل و نقل هوایی ، فناوری ، گردشگری و بانکی گسترش داد. در سال ۲۰۰۰ ، او «بنیاد توسعه صفدی» را راه اندازی کرد. وی در سال ۲۰۰۰ به عنوان نماینده کرسی اهل تسنن در طرابلس انتخاب شد و در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ مجدداً برای همین کرسی پارلمانی انتخاب شد.