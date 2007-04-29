منتخبین شوراها به تعهدات خود پایبند باشند

به گزارش خبرنگار مهر ، سید مرتضی بختیاری روز گذشته در مراسم اختتامیه دومین دوره شوراهای اسلامی در اصفهان با اشاره به ارائه منشور خدمت از سوی اعضای سومین دوره مجلس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: امید است با این چشم انداز در دور جدید فعالیت شوراها شاهد تبلور عملکرد شورای و خواست مردم باشیم و وعده های اعضای شورا در همه نقاط کشور محقق شود.

در این جلسه همچنین "حمید رضا فولادگر" نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی در بحث حمایت از قانون شوراها بیشترین همکاری را داشته ایم و به رغم تبلیغات برخی مبنی بر اینکه مجلس در تلاش برای کاهش اختیارات شورا ها می باشد ما هرگز به دنبال چنین امری نبوده ایم.

در بخش دیگری از این جلسه عباس حاج رسولیها رئیس دوره دوم شورای اسلامی شهر استان اصفهان به تشریح فعالیتهای دومین دوره شورای اسلامی استان اصفهان پرداخت و اظهار داشت: برگزاری جلسات علنی، نشست کمسیونها و تصویب بیش از یک هزار و 150 مصوبه از عمده مصوبات این دوره از شوراها بوده است.