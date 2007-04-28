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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۵۷

در 72 ساعت گذشته ؛

آتش سوزی های تهران یک میلیارد ریال خسارت به بار آورد

آتش سوزی های تهران یک میلیارد ریال خسارت به بار آورد

طی سه شبانه روز گذشته ، تعداد 112 آتش سوزی و 99 حادثه مختلف در سطح شهر تهران بوقوع پیوست که در جریان این حوادث 7 شهروند جان باخته ، 30 نفر دچار سوختگی و جراحت شده و بیش از یک میلیارد ریال خسارت مالی به بار آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز چهار شنبه تا جمعه به ترتیب 52 ، 83 و 76 حریق و حادثه در تهران بزرگ رخ داد که در جریان این حوادث 6 نفر در تصادفات رانندگی و یک نفر به علت سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند.

در طول سه شب و روز قبل، 26 خانه، 20 خودرو، 17 نقطه از معابر شهری، 13 منطقه از فضای سبز، 11 باب مغازه ،3 کارگاه و نیز چندین مکان دیگر آتش گرفت که با تلاش ماموران آتش نشانی این حریق ها مهار و از گسترش آن جلو گیر ی شد.

امدادگران سازمان آتش نشانی نیز دراین مدت امداد رسانی 22 تصادف رانندگی، 18 حادثه آبگرفتگی در اماکن مختلف، 13 حادثه محبوس شدن افراد در داخل ساختمانها، 10 حادثه آسانسور، 5 حادثه چاه، 4 حادثه ریزش ساختمان و چند حادثه دیگر را بر عهده گرفته و موفق شدند 41 تن از شهر وندان تهرانی را نجات دهند.

مجموعا طی 72 ساعت گذشته 1638 آتش نشان تهرانی با به کارگیری 518 ماشین آتش نشانی به مدت 106 ساعت عملیات امدادی و اطفایی انجام دادند.

کد مطلب 477422

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