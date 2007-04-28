40 هزار مدرسه در کشور فاقد نمازخانه هستند/ 18 شهر کشور بی سواد زیر 50 سال ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی در مشهد اظهار داشت : هم در دولت آقای هاشمی، هم دولت آقای خاتمی و هم در دولت آقای احمدی نژاد فریاد زده ایم که این وضعیت در شان نظام ما نیست .

قرائتی از مدیران خواست کمک های خیرین مدرسه ساز را به سمت ساخت نماز خانه برای مدارس هدایت کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور، همچنین به ضرورت توجه به نماز در ادارات نیز اشاره کرد و پرسید: مدیران چقدر در نمازخانه ها نماز اول وقت می خوانند و اصولا نمازخانه های مدیران مجلل تر است یا اتاق کارشان؟

وی در ادامه با اشاره به فراموش شدن موضوع زکات در جامعه تاکید کرد: در قرآن یک آیه در مورد واجب بودن روزه، حج و ... داریم اما 32 آیه در مورد واجب بودن زکات وجود دارد،پس چرا باید در نظام جمهوری اسلامی زکات فراموش شود؟

رئیس ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد: شکم های ما پر شده از لقمه های حرام، چرا که نانی که می خوریم، زکات گندم اش پرداخت نشده است.

وی با بیان این مطلب که زکات گندم کشور رقمی معادل 300 میلیارد تومان خواهد شد گفت: این رقم علاوه بر زکات طلا و نقره و ... است.

قرائتی در سخنان خود به امر مبارزه با بی سوادی نیز اشاره کرد و با بیان این مطلب که در 18 شهر کشور بی سواد زیر 50 سال دیگر وجود ندارد، گفت: مدیران استانی باید اعتباراتی را به امر مبارزه با بی سوادی اختصاص دهند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور افزود: شایسته نیست در شهری مانند نیشابور که هزار و 200 سال پیش پنج هزار باسواد داشته که فقط حدیث سلسله الذهب را نقل کرده اند، اکنون این همه بی سواد داشته باشیم.

قرائتی با بیان این مطلب که قرآن در جامعه مهجور است خاطر نشان ساخت در همین تهران و مشهد ده ها جلسه خواندن زیارت عاشورا داریم اما جلسات تفسیر قران کم است.

وی تاکید کرد: با گذشت 28 سال از انقلاب اسلامی اقامه نماز ضعیف، زکات مرده و قرآن مهجور است و این شایسته نظام اسلامی نیست.

قرائتی همچنین با اشاره به مبارزه با طرح بدحجابی و ابعاد آن اظهار داشت :.دخالت دستگاه های امنیتی ، انتظامی و قضائی در مسائل کارها را پیچیده تر می کند.

وی تاکید کرد: برخورد فیزیکی در حد اضطرار جایز است اما هنوز کارهای بسیاری در کشور روی زمین مانده است و باید انجام شود.

قرائتی عنوان کرد: چرا نباید مدیران مدرسه ما با دانش آموزان به صورت خصوصی در مورد فلسفه حجاب صحبت کنند یا قضاتی برای یک جوان حکم شلاق صادر می کند، چند بار در سطح خیابان ها با جوانان در مورد مسائل مختلف به گفتگو نشسته است؟

قرائتی یادآور شد: دعوت خانه به خانه مردم به راه درست و فرهنگ سازی در مسائل اجتماعی بسیار مفیدتر از برخوردهای فیزیکی است.