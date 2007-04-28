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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۵۸

بازدید علی آبادی از کمیته ملی المپیک

بازدید علی آبادی از کمیته ملی المپیک

معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی از دقایقی پیش با حضور در کمیته ملی المپیک بازدید خود را از بخش های مختلف این کمیته آغاز کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی آبادی را در بازدید از کمیته ملی المپیک معاونان و مدیران سازمان تربیت بدنی همراهی می کنند .
این گزارش حاکیست مهندس علی آبادی ضمن بازدید از بخش های مختلف کمیته ملی المپیک و گفتگو با مسوولان مربوطه ، با دکتر قراخانلو و علی کفاشیان رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک و دیگر اعضای کمیته اجرایی این کمیته دیدار خواهد کرد .
کد مطلب 477424

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