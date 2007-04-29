تصویری تحریف شده از پیامبر(ص) در کتب درسی خارجیها وجود دارد / رمان محمد(ص) به راحتی قابل ترجمه است

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز این نشست " علی اصغر فیضی خواه " مدیرعامل انتشارات مدرسه در سخنان کوتاهی به فعالیت های این مرکز نشر اشاره کرد و گفت: تاکنون 1800 کتاب منتشر کرده ایم و انتخاب کتاب هایمان در سه دوره کتاب سال و کسب بیش از 60 جایزه در جشنواره های مختلف از جمله رشد، برایمان افتخار است.

علی شجاعی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه رسول اکرم (ص) محور دانایی جامعه است گفت: تلاش انتشارات مدرسه و ابراهیم حسن بیگی در انتشار رمان " محمد " از این جهت معنادار است که ما در قرن بیست و یکم راهی جز زانو زدن در مقابل این حضرت و شهر دانایی نداریم و این رمان تلاشی است برای جامعه دانایی محور.

وی افزود: این رمان سرآغازی است برای تلاشی گسترده و مستمر در راه آشنایی با رسول اکرم و امیدوارم در سال 87 جشن رونمایی کتاب های دیگری را درباره آن حضرت برپا کنیم.

سپس " مهدی نوید ادهم " رئیس سازمان پژوهشی وزارت آموزش و پرورش با تقدیر از تلاش نویسنده رمان محمد، گفت: نامگذاری سال گذشته به نام پیامبر اعظم (ص) موجب خوشحالی همه شد و احساس شخصی من این بود که به گمشده ای پاسخ داده شده است. ما عشق ورزی نسبت به ائمه اطهار(ع) را بلدیم، اما عشق ورزی نسبت به پیامبر(ص) را بلد نیستیم. در عصر حاضر که عصر آشتی مجدد انسان و آسمان و خدا و معنویت است، انسان بیش از هر چیز و بیش از عصر جاهلیت به پیامبر نیاز دارد. به نظر می رسد جاهلیت قرن بیست و یکم از جاهلیت عصر پیامبر بسیار پیچیده تر، خطرناکتر و گسترده تر است.

وی افزود: اگر ویژگی های فرهنگ جاهلی نیاز به کسی داشت که ساختارشکنی کند و بنیان ها را براندازد، امروز هم تنها پیامبر می تواند مجدداً ساختارشکنی کند و با فرهنگ مدرن و پست مدرن دربیفتد.

نوید با اشاره به رمان محمد اضافه کرد: قطعاً قالب رمان قابلیت حمل این پیام را که همه انسان ها مخاطب پیامبرند، دارد و با توجه به اینکه کار ما هم در آموزش و پرورش این است که حرف های آسمانی را زمینی کنیم و آن را به اندیشه و رفتار دانش آموزان تبدیل کنیم، در تلاش برای دستیابی به این مهم هستیم.

رئیس سازمان پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، ضمن اعلام خبری مبنی بر انجام تحقیقی گسترده درباره تصویر پیامبر (ص) در کتب درسی 11 کشور خارجی از جمله دانمارک و اسرائیل، گفت: نتایج فعلی این تحقیق متاسفانه نشان می دهد که تصویری بسیار خشن، تیره و زشت از پیامبر در کتب درسی خارجی ها وجود دارد و از این نظر متاسفانه ما به نکات تاسف باری پی برده ایم. به نظز من همین تصویر است که به فردی خارجی اجازه می دهد که اسلحه به دست بگیرد و به مسلمانان شلیک کند.

در ادامه، ابراهیم حسن بیگی نویسنده رمان در سخنانی با اشاره به روند نگارش اثرش گفت: نوشتن درباره پیامبر و ائمه اطهار (ص) دغدغه همیشگی من بوده است و از 50 کتابی که تاکنون نوشته ام 22 کتاب درباره مسائل دینی است. به گفته بعضی ها نوشتن کتاب درباره مسائل دینی توفیق می خواهد و واقعاً هم همین گونه است.

وی با بیان اینکه به هنگام آغاز نگارش رمان محمد، سرگرم نوشتن کتابی متفاوت با دیگر کتاب هایش در حوزه طنز بوده است، افزود: زمانی که قضیه کاریکاتورهای توهین آمیز دانمارکی درباره پیامبر پیش آمد، این سوال را در ذهنم پیش آمد که آیا اگر آنها پیامبر را می شناختند، چنین توهینی می کردند؟ به خاطر همین شروع به نوشتن رمان محمد کردم و خوشبختانه قبل از اینکه سال 84 به پایان برسد و ما به سال پیامبر اعظم (ص) برسیم طرح اولیه رمان را تمام کردم.

این نویسنده ادامه داد: در لحظه لحظه نوشتن رمان حس و حال عجیبی داشتم و انگار که مکه و مدینه در کنار من بودند. زمانی هم که به قرآن رجوع می کردم هر صفحه ای که می آمد آیه موردنظر خود را می یافتم. در واقع این آیات به من الهام می شد و همه اینها نشانه توفیقی الهی بود و اگر آن نبود رمان هم نبود.

ابراهیم حسن بیگی اضافه کرد: رمان را به گونه ای نوشتم که برای مخاطبین خارج از کشور مناسب باشد. ساختار گزینش مطالب و اساساً داستان بسیار ساده است به دلیل اینکه بتوان به راحتی آن را به زبان های مختلف دنیا ترجمه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رونمایی از کتاب محمد (ص) از برخی نویسندگان انتشارات مدرسه که در جشن های مختلف کتاب سال برگزیده شده اند از جمله محمد نقی اختیاری (نویسنده حکایت حضور)، مسلم ناصری (نویسنده مسافر شهرهای بی نشان) و سیروس غفاریان (نویسنده از حمورابی تا امپراطوری وحشت) تجلیل شد.