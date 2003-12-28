مسلمانان آفريقا 143 هزار دلار به زلزله زدگان بم كمك كردند

سيد عبدالله حسيني مسئول هماهنگي كمكهاي مردمي مسلمانان آفريقاي جنوبي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"گفت : سازمان وقف الوافقين آفريقاي جنوبي كه كار جمع آوري كمك هاي انسان دوستانه مسلمانان آفريقاي جنوبي را بر عهده دارد جمعا 143 هزار دلار به زلزله زدگان بم كمك كردند كه از اين مبلغ 70 هزار دلار به مركز اسلامي آفريقاي جنوبي تحويل شده است.

مدير مركز آفريقاي جنوبي كه هم اكنون براي امداد رساني زلزله زدگان در ايران به سر مي برد افزود: اين مبلغ در ايران صرف خريد مايحتاج ضروري و تحويل آن به هلال احمر جمهوري اسلامي ايران جهت توزيع در محل زلزله زده خواهد شد. همچنين مابقي مبالغ اهدايي با يك هواپيماي اختصاصي امروز از آفريقاي جنوبي به استان كرمان وارد مي شود.

وي افزود : اين هواپيما حاوي 250 هزار قرص تصفيه آب ، 3 هزار پتو و 70 تن از امدادگران با تجربه داوطلب خواهد بود.

