انجام ۶۶هزار بازرسی از اصناف خراسان جنوبی/دریافت دو هزار گزارش

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۶ هزار فقره بازرسی در حوزه بازار انجام شده که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۸۱۷ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است، بیان کرد: ارزش ریالی این پرونده ها دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که از نظر ارزشی نیز رشد ۲۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

بازگشت یک میلیارد تومان به جیب مردم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در این مدت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برگشتی به شکات داشته ایم.

شهرکی از افزایش ۲۰ درصدی گزارش های مردمی در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار مورد گزارش مردمی با سامانه ۱۲۴ برقرار شده است.

وی بر لزوم همکاری مردم برای نظارت بر بازار، گفت: اگر شکایتی بر گران فروشی از سوی مردم نباشد به طور حتم امکان پیگیری و نظارت بر بازار نیز سخت تر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به زودی سامانه ۱۲۴ بر روی تلفن همراه نیز راه اندازی می شود، بیان کرد: با راه اندازی این سامانه امکان ارسال گزارشات مردمی به صورت آنی وجود دارد.

شهرکی از اجرای شش طرح نظارتی در طول سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد سه طرح از جمله طرح نظارتی نوروز، طرح ضیافت و بازگشایی مدارس به صورت ملی اجرا شد.

توقف افزایش قیمت در همه بخش ها

وی اضافه کرد: علاوه بر این سه طرح از جمله طرح درجه قیمت بر روی کالاها، نظارت بر خدمات دولتی و عمومی و تشدید نظارت بر بازار به دنبال افزایش قیمت سوخت متناسب با شرایط استان اجرا شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هیچ کالا و صنفی نمی تواند به دلیل افزایش قیمت بنزین اقدام به افزایش قیمت کالا و خدمات کند، بیان داشت: بیشتر کالاها و خدمات هیچ تأثیری از افزایش قیمت بنزین نمی پذیرند و هیچ صنفی نمی تواند به دلیل افزایش قیمت بنزین قیمت را افزایش دهد.

شهرکی اضافه کرد: علاوه بر این افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات که به دلیل شرایط و حتی به دلیل افزایش ناشی از سوخت نیاز به افزایش قیمت داشتند را نیز متوقف کرده ایم.

وی با اشاره به تأثیر قیمت سوخت بر بخش حمل و نقل، گفت: با تدبیر دولت سهمیه ای برای تاکسی های اینترنتی در نظر گرفته شده که بر اساس میزان پیمایش اختصاص خواهد یافت، بنابراین هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت وجود ندارد.

افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین قابل توجیه نیست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به طور حتم در ابتدای اجرای هر حرکت جدید اقتصادی جوسازی ها، مشکلات و تخلفاتی نیز وجود دارد، افزود: از مردم و رسانه ها انتظار داریم با گزارش این تخلفات به دستگاه های نظارتی در جهت کنترل بازار کمک کنند.

شهرکی تأکید کرد: اثر قیمت بنزین در بیشتر کالاها صفر و در برخی نیز سه تا چهار درصد است که قابل کنترل بوده از این رو هر گونه افزایش قیمتی به بهانه افزایش قیمت بنزین قابل توجیه نیست.

وی با بیان اینکه شاید در برخی از بخش ها از جمله بخش مسکن به دلیل طرح ملی مسکن نیاز به افزایش قیمت باشد، بیان کرد: با این وجود در حال حاضر جلوی افزایش این قیمت ها گرفته شده و اگر در آینده تصمیمی مبنی بر افزایس قیمت گرفته شود به طور حتم ناشی از افزایش قیمت سوخت نبوده است.

باید مطالبه مردم هزینه درست یارانه سوخت باشد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه یارانه سوخت نباید برای همه افراد یکسان باشد، افزود: باید مطالبه مردم هزینه درست این یارانه در بین اقشار جامعه باشد.

شهرکی در ارتباط با برخی شایعات در خصوص کمبود برخی کالاها و همچنین افزایش قیمت آن در استان، گفت: این کالاها هیچ ارتباطی به بنزین ندارد بلکه عده ای سودجو به دنبال استفاده از اوضاع برای رسیدن به مقاصد اقتصادی خود هستند که لازم است مردم هوشیار باشند.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده در حوزه بازار امروز خراسان جنوبی در حوزه گوشت جزء پایین ترین سطح قیمت در سطح کشور بوده و در حوزه مرغ نیز جلوی نوسانات بازار گرفته شده است.