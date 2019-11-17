کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین مجموعه نشستهای فرهنگ و دانشگاه به معرفی و بررسی «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» اختصاص دارد.
در این نشست مریم حسینیلرگانی، سمیه فریدونی و بابک طهماسبی حضور دارند و درباره کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» سخن میگویند.
کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» نوشته جوآن دی جورجیولوتز با ترجمه بابک طهماسبی از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.
نشست معرفی و بررسی «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» دوشنبه ۴ آذرماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای کتاب موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰، طبقه منفی ۲ برگزار می شود.
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