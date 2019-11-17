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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۳:۵۵

۴ آذر ماه؛

کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» بررسی می شود

کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» بررسی می شود

کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» نوشته جوآن دی جورجیولوتز با ترجمه بابک طهماسبی معرفی و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین مجموعه نشست‌های فرهنگ و دانشگاه به معرفی و بررسی «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» اختصاص دارد.

در این نشست مریم حسینی‌لرگانی، سمیه فریدونی و بابک طهماسبی حضور دارند و درباره کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» سخن می‌گویند.

کتاب «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» نوشته جوآن دی جورجیولوتز با ترجمه بابک طهماسبی از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.

نشست معرفی و بررسی «زنان در آموزش عالی؛ تغییر توانمندساز» دوشنبه ۴ آذرماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای کتاب موسسه خانه کتاب واقع در خیابان انقلاب، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰، طبقه منفی ۲ برگزار می شود.

کد مطلب 4774338

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