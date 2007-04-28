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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

محورهای برنامه های بخش جنبی نمایشگاه کتاب اعلام شد

برنامه های بخش فعالیت های جنبی بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر امیر نیا مدیر کمیته فعالیت های جنبی بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفتگویی به تشریح برنامه های این کمیته پرداخت و گفت : امسال برنامه های متنوعی حول محورهای اتحاد ملی و انسجام اسلامی و همچنین دستیابی ایران به فن آوری صلح آمیز هسته ای در قالب برنامه های فرهنگی و هنری اجرا می شود.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه آثار مکتوب ویژه پیامبر اعظم (ص) نمایشگاه عکس، نمایش خیابانی، نمایشگاه هنرهای تجسمی، مسابقه کتابخوانی، نقالی، کارگاه علمی هنرهای تجسمی و نمایشگاه فرهنگ اقوام ایرانی از جمله برنامه هایی است که در این کمیته در بخشهای رهنمون ولایت و سریر اندیشه برگزار می شود.

امیرنیا اضافه کرد: برنامه های بخش کودک نیز امسال نسبت به سالهای گذشته پربارتر و در  فضایی مفرح، جذاب و آموزنده برگزار می شود . این برنامه ها شامل اجرای نمایش عروسکی، مسابقات فرهنگی و هنری، ورزشی و ... با اهدای جوایز ویژه که در روزهای برپایی نمایشگاه در جریان خواهد بود.

وی گفت: بیش از 40 برنامه در کمیته جنبی نمایشگاه کتاب امسال با مشارکت نهادهای مختلف دولتی و خصوصی برگزار می شود.

کد مطلب 477434

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