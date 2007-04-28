ناصربخت دبیر جشنواره تئاتر آئینی سنتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پارسایی در متن حکم ناصربخت ابراز امیدواری کرده با توجه به سوابق و تجارب وی در عرصه مدیریت اجرایی و نیز عملکرد مؤثر در حوزه تئاتر به ویژه تئاتر آئینی و سنتی، جشنوارهای پربار و تأثیرگذار برگزار شود.
ـ چهار نمایش در ادامه برنامه فصلی رپرتوار آثار منتخب سال 85 در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود. پس از نمایشهای "اترارنامه" و "ددالوس و ایکاروس" نمایش "کالون و قیام کاستلیون" آرش دادگر در تالار سایه و "پلنگ خالهایش را پاک میکند" علی نرگسنژاد به عنوان منتخب شهرستانها در تالار قشقایی اجرا میشود.
پس از اجرای این دو نمایش هم در همین تالار نمایش "تراژدی تردید" رضا صابری و نمایش "خیال روی خطوط موازی" حمیدرضا آذرنگ و عباس اقسامی به عنوان اثر برگزیده جشنواره بیست و پنجم تئاتر فجر در شاخه نمایشنامهنویسی از دهم اردیبهشت در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر در تالار چهارسو روی صحنه خواهند رفت.
ـ نمایش عروسکی "ماه پیشونی" به همت اداره ارشاد شهرستان شمیرانات و همکاری انجمن نمایش و تالار ایوان عطار از 9 تا 31 اردیبهشت در مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد اجرا میشود.
این نمایش عروسکی به کارگردانی آزاده انصاری و نویسندگی ایوب آقاخانی با بازی مریم معینی، مرجان احمدی، مرضیه ایمانخانی، مونا کیانیفر، رویا مقیر، فرزانه عاملی و شهره انصاری کاری از گروه تئاتر معاصر است که قصهای قدیمی دارد. دخترکی با نامادری و خواهر ناتنی خود زندگی میکند و بر حسب اتفاق سر از خانه غول درمیآورد ...
نمایش عروسکی "ماه پیشونی" هر روز از ساعت 9 تا 11 در تالار ایوان عطار واقع در میدان تجریش، خیابان دربند، میدان دربند، مجموعه فرهنگی هنری سعدآباد به اجرا درمیآید.
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