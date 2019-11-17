به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مرتضی محصص رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال در بحث پشتیبانی همه امکانات لازم را جهت موفقیت کلیه تیم های ملی انجام داده است. روشن است که کار فنی متفاوت از کار پشتیبانی و مدیریتی است و نباید این دو مقوله را با یکدیگر مقایسه کرد. این درست که نتیجه مقابل عراق مطلوب نبود، اما نا امیدی در فوتبال معنایی ندارد. تیم عراق را می توانیم با برنامه ریزی و راهکارهای مناسب در تهران شکست دهیم.

وی گفت: زمان فاکتور بسیار مهم و قابل اهمیتی در حوزه ارزیابی عملکرد مربیان محسوب می شود. برای مثال سرمربی تیم ملی فوتبال عراق از سپتامبر ۲۰۱۸ هدایت این تیم را بر عهده داشته و ویلموتس از ماه می ۲۰۱۹ به عنوان سرمربی ایران فعالیت خود را آغاز کرده است. باید زمان و فرصت کافی به کادر فنی داده شود. سرمربی عراق حدود ۱ سال است که با این تیم کار می کند و شناخت کاملتری نسبت به بازیکنانش دارد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتبال در پایان گفت: راه برای موفقیت باز است. بدون تردید برپایی اردو و برنامه ریزی منسجم در دستور کاری فدراسیون فوتبال قرار دارد و از هیچ تلاشی برای تدارکات و پشتیبانی تیم ملی دریغ نکرده است.تاکیدمی کنم نباید به هیچ عنوان نا امید بود. ما می توانیم به جام جهانی ۲۰۲۲ صعود کنیم. معتقدم با صبر، آرامش و برنامه ریزی دقیق به هدفمان خواهیم رسید.