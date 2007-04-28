مهلت ثبت نام سومین دوره پذیرش دانشجو در دانشکده مجازی علوم حدیث تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال گسترده از سومین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشکده مجازی علوم حدیث و درخواست نمایندگی های این دانشکده در استانهای مختلف کشور مهلت ثبت نام در این دوره تا پایان روز جمعه 14 اردیبهشت ماه تمدید شد.

تمامی علاقه مندان دارای مدرک پیش دانشگاهی با دیپلم نظام قدیم می توانند در این مهلت با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشکده مجازی علوم حدیث به صورت اینترنتی ثبت نام و به عنوان دانش پذیر این دوره الکترونیکی مشاهده دروس و ارتباط با اساتید را از طریق شبکه اینترنت پیگیری کنند.

این افراد در صورت قبولی در آزمون پایان ترم دانش پذیری به عنوان دانشجوی دانشکده پذیرفته شده و از کلیه مزایای دانشجویی مانند معافیت از نظام وظیفه کارت دانشجویی و مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری بهره مند خواهند بود.