خط دهی سازمان های ضدانقلاب و منافقین در پس پرده تحرکات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری اظهار کرد: در پی اتفاقات روز گذشته و ایجاد خساراتی به اموال عمومی و مردمی، پلیس بلافاصله در صحنه حاضر شد و با سعه صدر مأموریت خود را انجام داد.

وی افزود: پلیس بلافاصله هر کجا که اخلالی در روند تردد مردم و انجام کارهای روزانه شان ایجاد شده بود را برطرف کرد و با توجه به درخواست های مکرری که مردم عزیز داشتند تا ساعات پایان شب گذشته در کنارشان بود.

عالی ترین مقام انتظامی کشور اشاره کرد: همان طور که استحضار دارید سران محترم قوا، مصوبه ای در خصوص سوخت (بنزین) تصویب کردند و باید همه براساس قانون موضوعات را دنبال کنند.

سردار اشتری تأکید کرد: مردم ما هرگز اجازه نمی دهند عده ای از احساسات پاک مردم و این فضا سوء استفاده کنند، ما نیز اجازه اخلال و ناامنی به اخلالگران و فرصت طلبان نمی دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: مطمئنا نیروی انتظامی در کنار مردم و در خدمت امنیت آنان است چرا که امنیت مردم و حفاظت از اموال عمومی و مردمی خط قرمز ماست.

وی ادامه داد: بحمداله پلیس وظایف خود را به خوبی انجام داده و در همین جا اعلام می کنم کسانی که قصد اخلال، بی نظمی و تعدی به حقوق مردم را دارند و یا قانون گریز هستند، بدانند که براساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: طی روزهای اخیر به همت همکارانم، تعدادی از اخلالگران و فرصت طلبان شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته و بحمدالله وضعیت نسبت به روز گذشته بهتر است و اینجا به مردم عزیز تأکید می کنم صف خود را از صف معدود افرادی که به دنبال اخلال و بی نظمی هستند، جدا کنند.

سردار اشتری تأکید کرد: مردم عزیز هرگونه مشاهدات، اخبار و اطلاعات خود را مبنی بر اخلال و بی نظمی به پلیس گزارش دهند، مراکز پلیس آماده ارائه خدمات هستند و هر کجا که لازم باشد حاضر خواهیم شد و موضوعات را سریعا رسیدگی می کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: ایجاد هرگونه اخلال و تخریب اموال عمومی کشور از مصادیق بارز جرم است و پلیس براساس وظیفه ذاتی و قانونی خود با افرادی که جرمی مرتکب شوند، برخورد می کند.

وی ادامه داد: پلیس حافظ جان، مال، ناموس و آبروی مردم و در کنار مردم است، خط قرمز ما تعدی به حقوق مردم است امیدواریم که با هوشیاری بسیار خوبی که مردم طی روزهای گذشته داشتند و صف خود را از تعداد معدودی فرصت طلب جدا کردند همچنان این روند را ادامه دهند.

سردار اشتری با بیان اینکه در خدمت مردم و امنیت کشور هستیم، عنوان کرد: اجازه نخواهیم داد روند آرامش و امنیت بسیار خوبی که امروز در کشور حاکم است دچار اخلال شود و خدای ناکرده کسانی بتوانند از این فضا سوء استفاده کنند.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: بررسی های ما حاکی از خط دهی سازمان های ضدانقلاب و منافقین در پس پرده این تحرکات است، نهادهای امنیتی و انتظامی کشور، این افراد را شناسایی و ان شاء الله در موعد مقرر به سزای اعمال خود خواهند رساند.

وی بیان کرد: امکانات خوبی در اختیار پلیس است و ما می توانیم برای اشراف اطلاعاتی از این امکانات استفاده و بهره برداری کنیم .

سردار اشتری در پایان گفت: لازم است همه به قانون تمکین کنند و بدانند که پلیس مجری قانون است و هر کس بخواهد به حقوق مردم تعدی کند یا سعی در اخلال نظم و امنیت داشته باشد حتما نیروی انتظامی با آن برخورد می کند.