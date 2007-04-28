صهیونیست ها پنج مبارز فلسطینی را به شهادت رساندند / حماس خواستار پاسخ سریع فلسطینیان به این جنایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، نظامیان اسرائیلی با تیراندازی به مبارزان فلسطینی در نزدیک گذرگاهی در شرق شهرغزه سه مبارز فلسطینی به نام های عبدالحلیم القیومی، سائد حلس و محمد السقی را به شهادت رساندند و یک نفر دیگر را زخمی کردند.

سه شهید فلسطینی عضو گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین "حماس" هستند و هویت فرد زخمی شده نیز هنوز مشخص نیست.

درهمین حال، "محمد خلیل حمدان" 27 ساله عضو تیپ ناصر صلاح الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین نیز در انفجاری درشهر بیت حانون به شهادت رسید.

منابع پزشکی فلسطین همچنین گزارش دادند که یک مبارز فلسطینی به نام "شادی عبدالرحیم ابوظاهر" نیز بر اثر اصابت گلوله های توپخانه ارتش اسرائیل در شمال شرقی شهر "خان یونس" در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

ارتش رژیم صهیونیستی از دو هفته پیش به حملات خود علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و نوارغزه شدت بخشید که با پاسخ موشکی مبارزان فلسطینی روبرو شد و در پی آن "ایهود اولمرت" نخست وزیر این رژیم سه روز پیش دستور حمله محدود به نوار غزه را صادر کرد. مبارزان فلسطینی نیز با استقرار در شمال نوار غزه اعلام کرده اند که به یورش صهیونیست ها پاسخ شدیدی خواهند داد.

در همین حال، "فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در نوارغزه را محکوم کرد و از مبارزان فلسطینی خواست هرچه سریعتر به دشمن صهیونیستی درسی فراموش نشدنی بدهند.

برهوم در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم تصریح کرد : آشکاراست، جنایات جدید اسرائیلی ها علیه مردم فلسطین درغزه در چارچوب طرحی صورت می گیرد که اشغالگران آن را بدون ترس و واهمه از مجازات بین المللی اجرا می کنند.

سخنگوی حماس گفت : جنایاتی که رژیم صهیونیستی در نابلس، رام الله و دیگر شهرهای فلسطینی مرتکب می شوند بیانگر خون آشام بودن این رژیم است و همچنین از چهره واقعی اشغالگران که همه فعالان جنبش های مقاومت را هدف قرار می دهند، پرده برمی دارد.

وی اظهار داشت : نیروهای مقاومت فلسطین باید در واکنش به جنایات اخیر اشغالگران صهیونیستی، درسی فراموش نشدنی به آنها بدهند تا قبل از اجرای هرگونه عملیات جنایتکارانه ای به دقت پیامدها و واکنش های به آن را مورد بررسی قراردهند.

برهوم پاسخ دادن به جنایات رژیم صهیونیستی را حق مشروع فلسطینی ها دانست و تاکید کرد : بود و نبود آتش بس حق نیروهای مقاومت را در پاسخ دادن به جنایات صهیونیست ها منتفی نمی کند.

سخنگوی حماس خاطرنشان کرد : حمله موشکی اخیرگردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس به پایگاه های اشغالگران واکنش طبیعی به جنایات رژیم صهیونیستی محسوب می شود.