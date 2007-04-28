به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حقیقی با ابراز خرسندی از فعالیت های جدید شهرداری در حیطه هنرمندان تجسمی به روابط عمومی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: "در یکسال گذشته فعالیت های شهرداری تهران به ویژه در بخش تجسمی بیشتر شده است. بزرگداشت های هنرمندان هنرهای تجسمی، جایزه معرفی ادیان توحیدی، سمپوزیوم مجسمه سازی و تمام برنامه های جنبی دیگر که در فرهنگسراها به اجرا درمی آید، از جمله این فعالیت ها محسوب می شوند."

این طراح و گرافیست قدیمی کشور در ادامه افزود: "برای نخستین بار در شهرداری تهران شاهد این همه فعالیت هنری بوده ایم که این خود نقطه شروع بسیار خوبی برای برای رشد و شکوفایی استعدادهای هنری است."

عضو انجمن جهانی طراحان با توجه به حمایت شهرداری از هنرمندان حوزه تجسمی ادامه داد: "شرایط باید به سمتی برود که هنرمندان توسط شهرداری دلگرم و به تولید و خلق اثر هنری تشویق شوند. این لزوم لااقل در هنرهای تجسمی به وضوح احساس می شود. چرا که هیچ تشکلی جز شهرداری نمی تواند خریدار مجسمه باشد."

حقیقی در ادامه گفت: "از آنجا که هنرمندان بزرگ برای آدم‌های بزرگ طراحی می‌کنند، ولی متاسفانه خریداری نزد مردم عادی وجود ندارد و به این دلیل آثار هنری هنرمندان سال‌ها در دست هنرمند می‌ماند، در این شرایط منطق آن است که شهرداری آثار این هنرمندان را بخرد و در سطح شهر به نمایش بگذارد. این امید را من در مورد باقی آثار هنری هم دارم."

این هنرمند در پایان در مورد انتقاد برخی‌ها نسبت به فعالیت فرهنگی هنری شهرداری افزود: "آنها یا ناآگاه هستند یا برای ادعای خود دلایل دیگری دارند، تمام فستیوال‌های بزرگ هنری دنیا با نام یک شهر معرفی می‌شوند، چرا که شهرداری تنها برگزارکننده آن است، یعنی ابتدا شهرداری وظیفه برپایی جشنواره را عهده‌دار می‌شود. سپس از وزارتخانه‌های دیگر کمک می‌طلبد. به عبارت بهتر در تعریف جهانی این اصل هم جزء وظایف شهرداری در نظر گرفته شده است."