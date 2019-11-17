به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز، چند ماده از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها را به تصویب رساندند.
در ماده یک این لایحه، وکلای ملت اصطلاحاتی چون «عوارض محلی»، «عوارض غیرمحلی» و «بهای خدمات» را مورد بحث و بررسی قرار داده و تصویب کردند.
همچنین بر اساس ماده دو این لایحه، در صدر ماده ۲۹ آئیننامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی آن، واژه «شش» به واژه «نُه» اصلاح و متن زیر به عنوان بندهای ۷، ۸ و ۹ به ماده مذکور اضافه میشود:
«۷ـ واگذاری داراییهای مالی
۸ـ واگذاری داراییهای سرمایهای
۹ـ درآمد حاصل از سرمایهگذاری و مشارکت در سرمایهگذاری»
همچنین مطابق با ماده ۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، «شهرداریها و دهیاریها میتوانند از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای پروژههای مصوب شهری و روستایی و پروژههای سرمایهگذاری و مشارکتی، با پیشبینی تضمینهای کافی، بر اساس قوانین موضوعه با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده کنند. آئیننامه معاملاتی موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) تهیه میشود و به تصویب هیئت دولت میرسد».
علاوه بر این، نمایندگان مجلس با الحاق یک بند به ماده ۳ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن «دهیاریها میتوانند به عنوان دستگاه اجرایی در استفاده از اعتبارات تملک داراییها به عنوان امانی فعالیت کنند».
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