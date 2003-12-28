چهل و دومين شماره سروش بانوان منتشر شد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، در اين شماره از هفته نامه سروش مطالبي در زمينه مسايل اجتماعي و اقتصادي زنان ارايه شده و پس از "آغاز كلام" كه انتشار پاسخ ستاد چهره هاي ماندگار به سر مقاله شماره پيش سروش بانوان بوده است، از ميان نامه هاي شما، اخبار بانوان ، با زنان در دنياي پزشكي، پشت ويترين كتاب هاي بانوان ، يك داستان واقعي، از كهكشان اعتقاد، دهكده مشاركت زنان، زن خوبم شوهر مهربانم، پرسش و پاسخ حقوقي و دختر شمشير باز برخي از مطالب اين شماره را به خود اختصاص مي دهد.

همچنين مقاله هايي با عناوين نسيم خيال، پرسش و پاسخ پزشكي، مهارت هاي كلامي، بابا منو دوست داره، پوكي استخوان بيماري خاموش، رژيم چرا و چگونه، درباره دوران بارداري، اگر كودك شما گوشت قرمز دوست ندارد، سفره هفت رنگ، كلبه هنر، گفت و گو با يك هنرمند مينياتوريست، كودك زيباي من، راز و رمز خانه داري، گياهاني شاداب در خانه هاي سبزمان، معماري پليسي و ميليونها چشم براي تماشاي روح زندگي، ديگر بخش هاي شماره 42 از سال چهارم مجله سروش را تشكيل مي دهد.

در بخش نقد آثار سينمايي بر پرده، اين مجله به نقد فيلم هاي شبهاي روشن و دختر ايروني پرداخته و با عناوين رونق دكان سينما با تحقير زنان و پنجره اي به عشق آنها را مورد بررسي قرار داده است. همچنين آخرين سفر سالك هميشه فرداست، صورت هنرپيشه بوم نقاشي گريمور، كوري وجدان، داستان كوتاه، با زنان در دنياي ادب و هنر و جدول، قسمت هاي انتهايي اين شماره از سروش بانوان را در بر مي گيرد.