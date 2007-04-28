مجمع مشورتی ستاد عالی کانون های مساجد کشور تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا شاه فضل معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون فرهنگی مساجد کشور ظهر امروز در این مجمع ، ساماندهی سه هزار کانون فرهنگی هنری مساجد کشور را ازجمله رسالت های ستاد عالی این کانون ها دانست و افزود:رسالت اصلی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور مقابله با تهاجم فرهنگی است .

وی افزود: مهمترین اهداف این کانون ها آموزش یک هزار و 500 کتابدار و 400 خبرنگار در حوزه مساجد کشور است که در این زمینه هماهنگی هایی نیز با ائمه جماعت سطح کشور صورت گرفته است.

شاه فضل بابیان اینکه این کانون ها برنامه هایی را نیز برای اوقات فراغت جوانان پیش بینی کرده اند یادآور شد: برگزاری شش جشنواره شامل جشنواره هنرهای تجسمی ،قرآن ، نغمه های آسمانی ،فیلم و نمایش و… از جمله برنامه های پیش بینی شده این کانون ها است که جزئیات آن نیز در روزهای آینده اعلام می شود.