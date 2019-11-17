به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی در این باره، گفت: در اوایل مهر ماه امسال فردی به مراجع قضائی مراجعه و با طرح شکایتی از سرقت گوشی همراهش توسط راکب و ترک نشین موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ شکایت کرد.

وی گفت: با تشکیل پرونده، شکایت طرح شده برای رسیدگی تخصصی و شناسایی متهم یا متهمان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی بیان داشت: شاکی با مراجعه به اداره هجدهم اظهار داشت که گوشی موبایلش در نزدیکی بیمارستان نجمیه توسط دو موتور سوار (راکب و ترک نشین) سرقت شده و هنگام سرقت گوشی همراهش متوجه خالکوبی روی دست راکب موتورسیکلت شده است.

وی با اشاره به اینکه تیمی از کارآگاهان این معاونت به محل وقوع سرقت مراجعه و به تحقیقات میدانی پرداختند، تصریح کرد: ماموران در تحقیقات میدانی دریافتند، دو موتور سوار حدوداً ۲۰ ساله که روی دست یکی از سارقان خالکوبی وجود دارد با یک دستگاه موتور سیکلت طرح آپاچی سفید، گوشی شاکی را قاپیده و از محل گریخته اند.

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخت، ادامه داد: در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، تصویری از چهره سارقان به دست آمد و در پایش های اطلاعاتی مشخص شد، پرونده های مختلفی در پایگاه های ۷ و ۸ و اداره ۱۸ علیه راکب و ترک نشین موتورسیکلت تشکیل شده است و شاکیان در اظهارات مشابهی وجود خالکوبی بر روی دست راکب موتورسکلت به عنوان نشانه های سارق اعلام کرده اند.

به گفته این مقام انتظامی، تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه فردی گوشی سرقتی مالباخته را استفاده و در ادامه هویت این فرد که از اتباع بیگانه بود، به دست آمد.

نجفی عنوان کرد: به دنبال دستگیری این فرد که اظهار می داشت از سرقتی بودن گوشی همراه بی اطلاع است، فروشنده گوشی سرقتی دستگیر و متعاقب آن سارق گوشی سرقتی که راکب موتورسیکلت بود و بر روی دستش خالکوبی وجود داشت، شناسایی و در یک عملیات هماهنگ و همزمان وی و ۳ همدستش دستگیر و به اداره هجدهم پلیس آگاهی منتقل شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه موتورسیکلتی که سارقان با آن موبایل قاپی می کردند در مخفیگاه متهمان کشف شد، ابراز داشت: در بررسی های بیشتر از مخفیگاه متهمان ۱۷ گوشی مسروقه و یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۶ سرقتی کشف شد.

وی گفت: متهمان در بازجویی های پلیسی به ۵۰ فقره سرقت گوشی و گردن بند در محدوده پایگاه های هفتم و هشتم اعتراف کردند.

معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی پایتخت، در خاتمه، گفت: تاکنون ۴۳ تن از مالباختگان، سارقان را شناسایی کرده و با دستور بازپرس شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۴ روانه زندان شدند.