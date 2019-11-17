شرایط در مازندران عادی است/ نمره عالی خبرگزاری مهر

احمد حسین زادگان در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات مازندران اظهار داشت: با همکاری خوب مردم و تدبیر مسئولان خوشبختانه ناراآمی های اخیر در استان هیچ خسارتی درپی نداشته است و اقدامات افراد قلیلی که معترض بودند در حال بررسی است.

وی با عنوان اینکه بررسی نشان می دهد که افراد قلیل معترض از جایی ماموریت داشته اند ادامه داد: برخی افراد عامی نیز دچار احساسات شده بودند و خوشبختانه با این روند هیچ خسارتی به اموال عمومی گزارش نشده است.

وی از مردم خواست تا شرایط کشور را درک کنند زیرا مزیتی که دولت در پی اصلاح قیمت بنزین برای اقشار مختلف و متوسط جامعه قائل شده است به نفع خواهد بود.

حسین زادگان یادآور شد: درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین صرف معیشت خانوارها و کمک به آنان خواهد شد و در عین حال به اقتصاد کشور و مبارزه با قاچاق کمک کند.

استاندار مازندران یادآور شد: همچنین با توجه به تحریم های بی سابقه و برای حمایت و امتیاز به خانوارهای متوسط جامعه طرح اصلاح قیمت بنزین به اجرا درآمده است و اگر بتوانیم تورم را نیز کنترل کنیم مسائل حل خواهد شد.

حسین زادگان همچنین با تاکید بر کنترل و نظارت مستمر بر بازار یادآور شد: سازمان صنعت و معدن گروه های ویژه را برای رصد و نظارت بر بازار بسیج کرده است و وظیفه ما و رسانه ها و مردم این است که اجاره ندهیم به برخی فرصت طلبان تا نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند.

وی در پایان با تقدیر از عملکرد خبرگزاری مهر در جریان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در سطح کشور و استان، کارنانه و نمره این رسانه را در استان عالی توصیف کرد.

نمایشگاه مطبوعات و کتاب مازندران از بعدازظهر یکشنبه در ساری آغاز به کار کرد.