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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۸:۰۱

پژمانفر در تذکر شفاهی:

لاریجانی نمی‌تواند نظر نمایندگان را «وتو» کند

لاریجانی نمی‌تواند نظر نمایندگان را «وتو» کند

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: رئیس مجلس، همه کاره مجلس نیست و نمی تواند نظر نمایندگان را وتو کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله پژمانفر در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: علت نارضایتی مردم باید مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این مسئله ریشه در وعده های محقق نشده دولت دارد.

وی افزود: اعتماد مردم به دولت سلب شده چرا که دولت مردان با مردم صداقت ندارند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس متذکر شد: بنده چندی پیش خطاب به لاریجانی گفتم که وی در مجلس رفتاری دیکتاتوری دارد چرا که علیرغم اینکه صراحتا سه بار مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی رأی منفی داده بود اما وی در جلسه سران قوا بر خلاف نظر مجلس به آن رأی مثبت داده بود.

پژمانفر تصریح کرد: لاریجانی احساس می کند که حاکم بر مجلس است و می تواند نظر مجلس را وتو کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه در مورد موضوع بنزین لاریجانی از طرف مجلس نظر داده است، خاطرنشان کرد: رئیس مجلس بودن به معنای همه کاره بودن مجلس نیست و لاریجانی با چنین نظراتی به مجلس ظلم و خیانت کرد.

کد مطلب 4774565
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۸:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
      0 0
      پاسخ
      دمت گرم مدرس زمان ابروی یک نماینده را حفظ کردی خدا قوت دلیر مرد شجاع ازاده مرد دنیا فانیست وتو باقی هستی ای اب مرد تاریخ درود خداوند بر شماپزمانفر تو نور چشم مائی

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