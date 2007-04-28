به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسئول بازرسی رسانه ها در آمریکا از مجلس نمایندگان این کشور خواسته برای کنترل مضامین برنامه های تلویزیونی و سینمایی وارد عمل شود، جان کارپنتر، فیلمساز سرشناس آمریکایی و خالق کلاسیک ترسناک "هالووین"، پنجشنبه گذشته در جشنواره فیلم ترایبکا کنترل دولت بر سینما را ضروری ندانست.



کارپنتر که در نشستی با مضمون خشونت بر پرده بزرگ شرکت کرده بود، زندگی واقعی را مسبب حوادث خشونت بار دانست و افزود: "زندگی جعلی باعث این همه خشونت نیست. دلیل تولید این همه فیلم خشن، فرهنگی است که در آن زندگی می کنیم و اتفاقاتی است که در دنیای ما روی می دهد."



کارگردان 59 ساله فیلم هایی مانند "مه"، "فرار از نیویورک"، Thing و "در کام جنون" افزود: "سانسور هیچ وقت فایده ندارد. نمی توانید عقاید را نابود کنید. می توانید پنهانش کنید یا روی آن سرپوش بگذارید، اما نمی توانید نابودش کنید. عقاید همیشه هستند و همیشه دوباره پیدا می شوند."



کمیسیون ارتباطات فدرال چهارشنبه گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن آمده خشونت در رسانه ها می تواند حداقل برای مدتی کوتاه باعث افزایش رفتار پرخاشگرانه در کودکان شود. کمیسیون مذکور برای حل این معضل مواردی را پیشنهاد کرده، از جمله از مجلس نمایندگان آمریکا خواسته برای برنامه های بسیار خشن چاره جویی کند.



کمیسیون ارتباطات فدرال در حوزه رادیو، تلویزیون، ماهواره و شبکه های کابلی در صورت مشاهده مضامین غیراخلاقی یا حرف های زشت وارد عمل می شود، اما این کمیسیون در مورد خشونت در حوزه صدا و سیما به لحاظ قانونی قادر به مقابله نیست.



جیم استیر، مدیر اجرایی کامن سنس مدیا که برای بهبود وضعیت برنامه ها برای کودکان فعالیت می کنند، یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست بود. او گفت: "من به تاثیر رسانه ها بر رفتار مردم اعتقاد دارم. امروز بچه های آمریکایی هر هفته به طور متوسط 50 ساعت از رسانه ها استفاده می کنند و عملا در معرض هر چیزی هستند که می توان تصورش را کرد. ما جامعه ای خشن داریم و می توانیم به مصادیق آن اشاره کنیم."

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