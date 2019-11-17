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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۳۵

جدیدترین موضع گیری فرمانده ارتش لبنان

جدیدترین موضع گیری فرمانده ارتش لبنان

فرمانده ارتش لبنان به تمجید از نقش ارتش در حفظ نظم و امنیت در این کشور و گرفتن فرصت از اغتشاشگران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جوزف عون فرمانده ارتش لبنان در بازدید از یگانهای ارتش در بیروت و جبل لبنان از آنها تمجید کرد و گفت: ارتش فرصت را از کسانی که قصد دارند که از آب گل آلود ماهی بگیرند، می گیرد. ارتش طبق آنچه باید عمل کند، می کند. ارتش لبنان در نهایت نظم و حرفه ای بودن عمل می کند.

وی خطاب به ارتشی ها تاکید کرد: شما ثابت کردید که نهاد نظامی چتری برای همه ساکنان کشور است. شما از حقوق همه شهروندان حمایت کردید. ارتش در حال حاضر مامور حفظ امنیت و مسئول امنیت تظاهرات کنندگان و دیگر شهروندان است. شما باید در اوج آمادگی و هوشیاری در برابر چالشهایی که کشور با آن روبرو است، به سر ببرید.

عون گفت: مجددا تاکید می کنم که بستن راهها غیرقانونی است. تاریخ شاهد خواهد بود که ارتش لبنان، لبنان را نجات داد.

کد مطلب 4774570

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