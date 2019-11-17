بازی جنجالی مس سونگون و فرش آرا با اخراج فرهاد فخیم

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دو مسابقه هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال که از ساعت ۱۷ امروز یکشنبه آغاز شده است، تیم مس سونگون در مشهد میهمان مس سونگون است. نیمه نخست این بازی با تک گل فرهاد فخیم به سود مس به پایان رسید.

این نیمه به خاطر برخورد بازیکنان با یکدیگر با حاشیه هایی همراه بود و در نهایت فرهاد فخیم به خاطر هُل دادن سعید سارانی بازیکن فرش آرا در یک دقیقه پایانی از زمین مسابقه اخراج شد.

فخیم بعد از کارت قرمز داور لحظاتی با وی بحث کرد و سپس در واکنش به «هو شدن» از سوی تماشاگران مشهدی، به سمت آنها دست زد و راهی رختکن شد.

فخیم هنگام خروج از زمین لحظاتی هم با ناظر بازی گفتگو کرد.

در دیگر بازی همزمان، سن ایچ در ساوه میزبان هایپر شاهین شهر است.