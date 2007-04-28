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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۱۳

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین :

باید آرامش به غزه برگردد

باید آرامش به غزه برگردد

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز شنبه در قاهره با رئیس جمهوری مصر و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار و درباره امنیت غزه و راه های لغو تحریم ها علیه دولت فلسطین به گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن پس از دیدار با حسنی مبارک در جمع خبرنگاران اظهار داشت : بازگشت کامل آرامش به غزه و همچنین کرانه باختری رود اردن تنها راه برای توقف حملات نیروهای اسرائیلی است.

این درحالی است که امروز شنبه در اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی در نوارغزه سه فعال حماس شهید شدند.

عباس شب گذشته و بلافاصله پس از ورود به قاهره با مشعل دیدار کرد.

مشعل در این دیدار نسبت به ادامه تحریم های مالی دولت وحدت ملی فلسطین هشدار داد و گفت که وضعیت در سرزمین های فلسطینی در حال انفجار است.

آنان درباره مسائل مهم ملت فلسطین از جمله قرارداد تبادل اسرا و شکست حلقه محاصره بین المللی علیه آنها بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 477458

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