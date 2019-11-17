تمام مدارس استان تهران فردا دایرند

محمد تقی زاده معاون استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت برقراری مدارس شهر تهران برای فردا ۲۷ آبان گفت: فردا تمام مدارس شهر تهران در تمام مقاطع تحصیلی دایر است و هیچ گونه تعطیلی در هیچ منطقه‌ای نداریم.

وی درباره تعطیلی مدارس در سطح استان تهران نیز بیان کرد: تا این لحظه هیچ تصمیمی مبنی بر تعطیلی مدارس در شهرستان های استان تهران گرفته نشده است و این مدارس نیز دایر است. اگر به دلیل برودت هوا قرار بر تعطیلی مدارس شهرستانی در استان تهران باشد، تا آخر وقت امشب اطلاع رسانی می شود.

مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان تهران امروز ۲۶ آبان به دلیل برودت هوا تعطیل شده بود.