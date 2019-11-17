به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه پل بهداری شهرستان خرم آباد در دست احداث است خودروهایی که از سمت مطهری و پل شهدا قصد حرکت به سمت آزادی و خیابان وصال را دارند می بایست از میدان شهید رضایی- پل پیروزی- میدان بسیج و خیابان مجاهدین تردد کنند.

وی افزود: خودروهایی که از سمت بازار و تقاطع بانک قصد تردد به اسدآبادی و کوی ارتش را دارند می بایست از پل صفوی- زیر پل صفوی- پل پیوستی- مجاور دانشگاه علوم پزشکی- میدان شهید رضایی- تقاطع اسدآبادی- تردد کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان ادامه داد: رانندگان قبل از شروع سفر درون شهری در مورد مسیر انتخابی خود برنامه ریزی لازم را داشته باشند که از مسیرهای مشخص شده به مقصد خود برسند.