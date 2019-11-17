مصالحه ۹۰ درصد پرونده های دایره مشاوره فرماندهی انتظامی دورود 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقدامات بسیار مفید و موثر کارشناس و مشاوره و مددکاری پلیس در کلانتری ۱۱ شهرستان که بسیار مورد استقبال شهروندان قرار گرفته، مصالحه بین افرادی است که به دلیل مسائل مختلف به خصوص مشکلات خانوادگی به کلانتری مراجعه کرده اند.

وی با بیان این که با تلاش کارشناس مرکز مشاوره و دایره مددکاری کلانتری ۱۱ تعداد ۲۱۰ نفر از خدمات مشاوره بهره مند شدند، اظهار داشت: ۹۰ درصد پرونده های ارجاعی به دایره مشاوره و مددکاری شهرستان در آبان ماه سال ۹۸ به مصالحه ختم شده است.

فرمانده انتظامی دورود تصریح کرد: واحد مشاوره کلانتری ۱۱ به طور روزانه و در وقت اداری پاسخگوی سوالات و مشکلات شهروندان در حوزه خانوادگی، حقوقی و آسیب های اجتماعی است و شهروندان می توانند همه روزه در ساعات اداری ( ۷- ۱۴ ) به غیر از روزهای تعطیل به واحد مشاوره کلانتری ۱۱ مراجعه و از خدمات رایگان مشاوره پلیس بهره مند شوند.