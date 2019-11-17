آرامش کامل در گلستان برقرار است/ رصد کامل تجمعات احتمالی

خبرگزاری مهر- گروه استانها: بعد از افزایش نرخ بنزین و اصلاح قیمت ها که از بامداد جمعه (۲۴ آبان) در کشور اعلام و اجرا شد برخی از مردم نسبت به افزایش قیمت ها نگرانی هایی داشتند و این امر منجر به برخی از اعتراضات و تجمعات شد.

روز گذشته (شنبه) در گرگان گروه های معترض مردمی در میدان ولیعصر (عج)، خیابان شالیکوبی و چهارراه میدان تجمع کرده و این امر باعث ایجاد ترافیک نیمه سنگین در این مسیرها و خیابان های اطراف شد.

اما گرگان در یکشنبه (۲۶ آبان) روز و شب آرامی را سپری کرد و هیچ تجمعی اتفاق نیفتاد و وضعیت عمومی شهر، ادارات، جایگاه های توزیع سوخت و پمپ بنزین ها آرام و روند خدمت رسانی به شهر در حالت عادی قرار دارد.

تردد تاکسی ها، فعالیت مراکز خرید و غیره مانند روزهای گذشته در جریان است.

فرماندار گرگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته تجمعاتی را در برخی از نقاط گرگان شاهد بودیم اما مشکل امنیتی خاصی ایجاد نشد.

محمد حمیدی افزود: امروز هم شهر آرام بود و تردد خودروها و پیگیری امور مانند روزهای گذشته انجام شد.

طبق گفته وی تدابیر امنیتی لازم اندیشیده شده و موضوعات مختلف رصد می شود، تا آسایش مردم خدشه دار نشود.

دادستان مرکز گلستان هم در این خصوص اظهارکرد: خوشبختانه در استان گلستان مشکلی نداشتیم و شرایط خوبی هم حاکم است.

حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی با بیان اینکه دستگاه قضایی بدون اغماض با مخلان نظم و امنیت جامعه برخورد خواهد کرد، گفت: موضع ما همان موضع رئیس قوه قضائیه است.

فرمانده انتظامی استان گلستان هم با اشاره به تجمعات محدودی که روز گذشته (شنبه) در مرکز استان رخ داد، اظهارکرد: بعدازظهر روز گذشته چند نفر در میدان ولیعصر(عج) و شالیکوبی به خیابان آمده بودند و خواسته های خود را مطرح کردند.

سردار روح الامین قاسمی افزود: اما در این بین برخی قصد برهم زدن نظم و خودنمایی را داشتند که با تدبیر مأموران نیروی انتظامی با آن ها برخورد شد.

قاسمی گفت: صف اغتشاشگران از مردم فهیم گلستان جداست زیرا عده‌ای محدود که تحت تأثیر بیگانگان هستند می‌خواهند در ملاعام دشمنی خود را نشان داده و فتنه ایجاد کنند.

وی با تأکید بر این که تاکنون مشکلی در استان نداشتیم و فضای استان کاملاً آرام است به هنجارشکنان هشدار داد که امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هر کسی که بخواهد امنیت را دچار اخلال کند، بدون تعلل، تعارف و مماشات برخورد خواهد شد.