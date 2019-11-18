زلزله ۴.۴ ریشتری در سراب

به گزارش خبرگزاری مهر طبق اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه بامداد دوشنبه در ساعت ۴ و ۸ دقیقه و ۳۸ ثانیه به ثبت رسیده است.

بر همین اساس،‌ موقعیت این زمین لرزه ۳۷.۷۵ درجه شمالی و ۴۷.۵۳ درجه شرقی گزارش شده است.