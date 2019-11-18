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۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۶:۱۹

زلزله ۴.۴ ریشتری در سراب

زلزله ۴.۴ ریشتری در سراب

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر بامداد امروز شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر طبق اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه بامداد دوشنبه در ساعت ۴ و ۸ دقیقه و ۳۸ ثانیه به ثبت رسیده است.

بر همین اساس،‌ موقعیت این زمین لرزه ۳۷.۷۵ درجه شمالی و ۴۷.۵۳ درجه شرقی گزارش شده است.

کد مطلب 4774737

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