بگوویچ به پرداخت 5 هزار فرانک سوئیس و 5 جلسه محرومیت محکوم شد / اعتراض فدراسیون فوتبال به رای فیفا

به گزارش خبرنگارمهر، درپی اعتراض وینکو بگوویچ به قضاوت داوربحرینی دیدارتیم های امید ایران و اردن، وی ازسوی کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال( فیفا) به 5 جلسه محرومیت و پرداخت 5 هزارفرانک سوئیس محکوم شد.



این حکم روز پنج شنبه ازطریق فیفا به اطلاع فدراسیون فوتبال کشورمان رسیده است و در آن تاکید شده رای صادره درنخستین دیدارتیم فوتبال امید کشورمان اعمال خواهد شد.



به این ترتیب وینکوبگوویچ سرمربی تیم فوتبال امید، طی دودیدارآینده مقابل استرالیا وعربستان حق همراهی تیم امید کشورمان را نخواهد داشت.



درپی صدور این رای فدراسیون فوتبال کشورمان با تنظیم نامه ای اعتراض خود را به رای سنگین کمیته انضباطی فیفا اعلام و خواستارتجدید نظر درحکم صادره شد. در این نامه فدراسیون فوتبال خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده ازسوی شورای استیناف فیفا شده است.