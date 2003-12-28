صهيونيست هاي افراطي بار ديگر خواستار اخراج عرفات و حمله به سوريه شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القدس العربي چاپ لندن ، عمليات شهادت طلبانه مبارزان عضو جبهه خلق براي آزادي فلسطين در نزديك تل آويو خشم محافل سياسي و امنيتي رژيم اسراييل را برانگيخت .

شائول موفاز وزير جنگ اسراييل فرمان محاصره كامل مناطق فلسطيني اشغالي 1967 را صادر كرد و از لغو تسهيلاتي كه قرار بود به فلسطيني ها داده شود ، خبر داد.

داني نافيه وزير بهداشت اسراييل و عضو حزب افراطي ليكود نيز خواستار اخراج ياسر عرفاترئيس تشكيلات خودگردان شد.

وي در گفتگو با تلويزيون تل آويو اظهارداشت كه اكنون زمان اخراج عرفات رسيده است و اين امر يك اقدام امنيتي حتمي است .

خبرنگار سياسي كانال اول تلويزيون اسراييل به نقل از مسوولين امنيتي بلندپايه اين رژيم از درخواست آنها مبني بر ضرورت حمله دردناك به سوريه براي عبرت دمشق خبر داد.

به گفته اين مسوولين ، سوريه به طورمستقيم و غير مستقيم جبهه خلق براي آزادي فلسطين را حمايت مي كند.

به گزارش تلويزيون اسراييل ، مقامات امنيتي اين رژيم به شارون توصيه كرده اند كه بار ديگر سوريه هدف حمله تل آويو قرار دهد.

شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي هم پس از بررسي گزارشي در مورد عمليات شهادت طلبانه پنجشنبه گذشته بر ادامه سياست ترور فلسطيني ها و دستاوردهايي كه تاكنون براي اين رژيم داشته ، تاكيد كرد.

الوف بن الجمعه تحليلگر سياسي روزنامه هاآرتص اسراييل هم به نقل از منابع مطلع نوشت كه هيچ ارتباطي ميان عمليات شهادت طلبانه و ميان تصميم تل آويو براي تخليه كانون هاي شهرك نشيني غير قانوني وجود ندارد ، زيرا تخليه اين مناطق يك اقدام يك جانبه از سوي اسراييل است و هيچ ارتباطي با جنگ بر ضد تروريسم ندارد.

اين در حالي است كه يوري اشتيران رئيس فراكسيون هيحود هليئومي حزب راستگراي نژادپرستانه اتحاديه ملي كنيست "پارلمان " اسراييل ضمن مخالفت با تخليه كانون هاي شهرك نشيني خواستار ادامه ترور مبارزان فلسطيني شد.



