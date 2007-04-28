سهم مازندران در صادرات کالاهای غیرنفتی بسیار ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری مازندران در جمع مدیران اتحادیه های کشاورزی مازندران در محل استانداری افزود: آمارهای تولید محصولات کشاورزی مازندران در قیاس با صادرات بسیار ناچیز است.

ولی الله فرزانهضمن انتقاد از عملکرد سازمان بازرگانی مازندران در صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: کشورهای حاشیه دریای خزر حسرت این همه مواهب طبیعی و خدادادی مازندران را خورده و حاضر به خریداری هوای پاک مازندران سر سبز هستند.

وی ادامه داد:با وجود امکانات فراوان در کشاورزی مازندران متاسفانه سهم مازندران نسبت به سالهای قبل رو به کاهش است .

وی با اشاره به در آمد سالانه کشور هلند از فروش گل و گیاه کشورش خاطر نشان کرد: مسئولین کشاورزی این کشور از بذر مرغوب مازندران برای پرورش گل و گیاهان مازندران استفاده کرده و سالانه بر صادرات این محصول جهانی شان می افزایند.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری مازندران بیان داشت: فعالیت در میدان اقتصادی نوعی جهاد است و هر فردی که بخواهد برای توسعه اقتصادی ایران تلاش کند نوعی جهادگر در عرصه جنگ حق علیه باطل محسوب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این نشست گفت:مازندران در تولید گل و گیاه سر سبد است و طی سال گذشته و امسال چهار نمایشگاه گل و گیاه در شهرهای مختلف مازندران برگزار شده است.

نصرالله خادم ادامه داد: 70 درصد تولید زیتون کشور به میانگین 50 درصد تولیدات کشاوری کشور ،توسط کشاورزان مازندرانی تولید می شود که سهم مازندران را برای صادرات بالا خواهد برد.

وی یادآور شد:نمایشگاه محصولات کشاورزی استان مازندران در کشور ترکمنستان که قرار بود در تیرماه برگزار شود با درخواست تولید کنندگان و کشور مورد تقاضا در مهر و آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

