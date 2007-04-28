به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی نوشت اپیزود "اثبات مرگ" تارانتینو از 21 سپتامبر (30 شهریور) در بریتانیا اکران می شود، اما تاریخ دقیق نمایش "وحشت سیاره" رودریگز هنوز مشخص نشده است.



نسخه طولانی تر شده "اثبات مرگ" در بخش مسابقه جشنواره کن امسال نمایش داده می شود. این فیلم درباره یک قاتل زنجیره ای و خودرو مرگبار اوست. داستان "وحشت سیاره" در شهری اتفاق می افتد که دچار نوعی بلای دهشتناک شده است. فروش نسخه بیش از سه ساعت "گرایندهاوس" در آمریکا بسیار کمتر از حد انتظار بود.



هاروی واینستاین در بیانیه ای اعلام کرد: "ما به "گرایندهاوس" که به خاطر جسارت و بی پروایی اش با نقدهای بسیار تحسین آمیز منتقدان مواجه شد، بسیار افتخار می کنیم. با توجه به واکنش مثبت تماشاگران آمریکایی به ترکیب "اثبات مرگ" تارانتینو و "وحشت سیاره" رودریگز و مقاومت آنها در برابر زمان سه ساعتی فیلم، در برنامه هایمان در مورد اکران در بریتانیا تجدید نظر کردیم تا به تماشاگران فرصت بدهیم این دو فیلم را جداگانه ببینند. این برنامه در تمام کشورهایی که فیلم به نمایش درمی آید، اجرا خواهد شد."

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