ایران - مکزیک 12 خرداد در مکزیکوسیتی/ تجدید خاطره جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال بدنبال رایزنی های انجام شده از سوی این فدراسیون و تقاضای فدراسیون فوتبال مکزیک جهت انجام دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال کشورمان در تاریخ 12/3/86 (FIFA DAY) در مکزیکوسیتی و نیز با توجه به درخواست سرمربی تیم ملی در جهت تقویت این تیم در مسابقات جام ملتهای آسیا، اقدامات مقدماتی جهت برگزاری این مسابقه انجام گرفته است که تاریخ قطعی اعزام تیم ملی برای انجام این بازی متعاقبا اعلام خواهد شد.

تیم های ملی فوتبال ایران و مکزیک در رقابتهای جام جهانی در یک گروه قرار داشتند که در این دیدار تیم ملی مکزیک موفق شد با نتیجه 3 بر1 تیم کشورمان را شکست دهد. دیدار روز دوازدهم خردادماه تجدید خاطره دیدار جام جهانی خواهد بود.

